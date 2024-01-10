Скрывавшегося в Таиланде жителя Хабаровска задержали за нелегальный оборот средств

Мужчина уехал из страны в 2017 году и по решению суда был объявлен в международный розыск

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Хабаровска, который шесть лет скрывался в Таиланде, будучи под следствием по делу о нелегальном обороте средств. Об этом сообщается на сайте "МВД-медиа".

"Сотрудники УМВД России по городу Хабаровску совместно с коллегами из управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, а также пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, получив оперативную информацию, задержали в аэропорту прибывшего из Королевства Таиланд 54-летнего уроженца краевого центра, который в 2017 году скрылся от следствия и по решению суда был объявлен в международный розыск за неправомерный оборот средств платежей", - говорится в сообщении.

В 2015 году он, будучи директором фирмы, изготавливал и предоставлял в банки поддельные платежные поручения о перечислении денег в адрес контрагентов за проведенные работы или оказанные услуги для дальнейшего обналичивания денег. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Узнав о преследовании, фигурант улетел в Таиланд, где шесть лет жил и работал в сфере строительства. Его заочно заключили под стражу. В Россию он был вынужден вернуться после истечения срока действия загранпаспорта.

Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В первом случае это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью пострадавшему, во втором - смерть человека. Мужчину отправили в следственный изолятор.