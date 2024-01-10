На западе Канады из-за шторма люди остались без света

Непогода также нарушила паромное сообщение в регионе

ОТТАВА, 10 января. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч домохозяйств и других строений лишились электроснабжения из-за шторма, обрушившегося на побережье западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро Канады, скорость порывов ветра достигает 28 м/с. Основной удар пришелся на южную часть региона, где, в частности, расположен Ванкувер.

Непогода нарушила паромное сообщение в регионе. В частности, отменены паромы между островом Ванкувер и одноименной агломерацией. Сообщается о подтоплении и закрытии некоторых дорог. О пострадавших информации не поступало.

Помимо этого, в среду на материковой части Британской Колумбии ожидаются сильные снегопады, а в горах прогнозируются сходы лавин.