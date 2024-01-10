На складе швейной фабрики во Владимирской области ликвидировали открытое горение

Площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м

ТАСС, 10 января. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе швейной фабрики в поселке Муромцево Владимирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"Во Владимирской области сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что пожар произошел на складе готовой продукции при швейной фабрике. Возгорание локализовали на площади 1,3 тыс. кв. м, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 12 единиц техники и 38 человек.