У Пхукета затонул катер с российскими туристами

Все пассажиры и члены экипажа успели спастись, сообщила туристическая полиция

БАНГКОК, 10 января. /ТАСС/. Прогулочный катер Martini, перевозивший российских туристов, затонул во вторник неподалеку от острова Пхукет. Об этом сообщила туристическая полиция одноименной провинции.

Все пассажиры и члены экипажа Martini успели спастись. "На катере в момент бедствия находились шесть россиян и три таиландца. Все туристы были подобраны прибывшей на место инцидента лодкой Panwa princess, после чего их доставили в гостиницу. В результате инцидента никто не пострадал", - уточнили в полиции.

Согласно предварительным данным расследования, прогулочный катер пошел ко дну в связи с попаданием воды в машинное отделение. Следствие обратило внимание на ненадлежащую эксплуатацию Martini, поскольку на нем отсутствовал моторист.