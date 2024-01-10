На Камчатке завели дело о коррупции на бывшего замминистра здравоохранения края

Сумма взятки составила 5 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о коррупции в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Камчатского края. Еще несколько дел возбуждено в отношении группы предпринимателей Камчатки и Хабаровского края, сообщили в Telegram-канале управления СК России по региону.

По версии следствия, руководитель коммерческих организаций Камчатского края и его бизнес-партнер совместно с руководителем фирмы из Хабаровского края и его заместителем передали взятку в размере 5 млн рублей должностным лицам Минздрава Камчатки за помощь в исполнении госконтрактов по поставке медоборудования для учреждений края, а также общее покровительство.

Дела расследуются по ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ст. 290 УК РФ (получение взятки), санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.