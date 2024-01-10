Авиарейс из Москвы в Горно-Алтайск приземлился на запасном аэродроме в Барнауле

О причинах пока не сообщается

БАРНАУЛ, 10 января. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Горно-Алтайск, по техническим причинам ушел на посадку на запасной аэродром в Барнаул. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту столицы Республики Алтай.

"Мы знаем, что командир корабля доложил, что по технической причине уход на запасной [аэродром]. Аэропорт был готов к приему, полоса почищена, погода отличная, ждали. Он уже заходил на посадку, но командир принял решение. А что там, <...> в эфире он не передаст нам. Рейс выполняла компания "Аэрофлот", - сообщили в аэровокзале.

В аэропорту им. Титова в Барнауле ТАСС сообщили, что авиарейс успешно приземлился. О причинах ухода на запасной аэродром также не сообщается. "Самолет сел, [о количестве пассажиров] пока нет информации, службы не передали", - сообщили агентству.

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU1524, согласно данным, размещенным на онлайн-табло аэропорта Горно-Алтайска, должен был прилететь в 08:35 (04:35 мск).