Рейс из Красноярска в Бангкок задержали более чем на 10 часов

Планируемое время вылета перенесли на 14:05

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Вылет авиарейса из Красноярска в Бангкок (Таиланд) задержан более чем на 10 часов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Изначально самолет должен был улететь в 03:20 (23:20 мск, 9 января). Однако на данный момент планируемое время вылета перенесено на 14:05 (10:05 мск, 10 января)", - говорится в сообщении.

В аэропорту Красноярска рассказали ТАСС, что вылет задержан по техническим причинам.

Ранее более чем на 10 часов был задержан рейс на Пхукет (Таиланд). Самолет туда вылетел в 05:49 (01:49 мск). По информации Роспотребнадзора, пассажиры при задержке рейса имеют право отказаться от него и получить компенсацию стоимости билета и морального вреда. Также при задержке рейса перевозчик должен предоставить пассажирам дополнительные услуги бесплатно.