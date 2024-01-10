На Камчатке к четырем годам колонии приговорили курьера телефонных мошенников

Он оказался причастен к хищению 900 тыс. рублей у пенсионерки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 января. /ТАСС/. Курьера телефонных мошенников приговорили к четырем годам колонии строгого режима за обман 85-летней пенсионерки, у которой похитили 900 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канал краевой прокуратуры.

"По результатам рассмотрения уголовного дела фигуранту назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.

Как установил суд, подсудимый вступил в преступную группу, осуществляющую обман граждан посредством телефонного мошенничества, в роли курьера. В октябре 2022 года 85-летней пенсионерке на домашний телефон позвонила девушка, представилась внучкой, сообщила, что стала виновницей ДТП. Затем в разговор вступил "следователь", который предложил за 900 тыс. рублей не возбуждать уголовное дело и освободить "родственницу". Через непродолжительное время прибыл курьер, забрал деньги и собранные для внучки личные вещи. Впоследствии его личность установили правоохранителями.