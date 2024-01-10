В Суздале возбудили дело о покушении на мошенничество при обустройстве турмаршрута

По данным прокуратуры, подрядчик предоставил для оплаты акты приемок выполненных работ, куда внес заведомо ложные сведения о выполнении работ на общую сумму более 250 тыс. рублей

ТАСС, 10 января. Уголовное дело о покушении на мошенничество возбудили в Суздале Владимирской области по факту нарушений при обустройстве туристического маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере), расследование которого находится на контроле межрайонной прокуратуры", - говорится в сообщении.

13 декабря 2022 года между администрацией Суздаля и ООО "Универсал" заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству туристического маршрута от Александровского до Спасо-Евфимиева монастыря на сумму более 30 млн рублей, первоначально установленный срок выполнения работ - 31 июля 2023 года, впоследствии его продлили до 30 ноября. По состоянию на 27 октября готовность объекта составляла 50-60%, работы по устройству электроосвещения, планировке территории, вырубке насаждений и устройству лестницы не выполнены, заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. "Подрядчиком предоставлены для оплаты акты приемок выполненных работ, куда внесены заведомо ложные сведения о выполнении работ на общую сумму свыше 250 тыс. рублей. В частности, предусмотренный контрактом брус лиственницы частично заменен на сосну, вместо нетканого геотекстиля применен более дешевый спанбод, материал, использованный для засыпки газонной решетки (гравийный отсев), не соответствует требованиям ГОСТ", - пояснили в ведомстве.

В январе 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 1000-летия основания Суздаля в 2024 году. 29 июня 2022 года во время рабочей поездки во Владимирскую область премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство окажет комплексную поддержку в подготовке к празднованию юбилейной даты. Суздаль считается жемчужиной Золотого кольца России, ежегодно его посещают более 1 млн туристов. Главными достопримечательностями города считаются архитектурный ансамбль Суздальского кремля, Спасо-Евфимиев монастырь, Музей деревянного зодчества, Торговая площадь.