В Краснодаре 10 улиц остались без света из-за аварии

По данным единой дежурно-диспетчерской службы города, отключение произошло из-за повреждения на линии 6-10 кВ

ТАСС, 10 января. Аварийное отключение электричества произошло в Прикубанском округе Краснодара, без света остались 10 улиц. Об этом сообщается в Telegram-канале единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ. Отключены ПС "СВ-444", "СВ-436", отключены 14 трансформаторных подстанций. Без света остались улицы 40 лет Победы, 1 Мая, Российская, 21-го Партсъезда, Памирская, Подольская, Шпака, 2-я Российская, Таймырская, Черкасская", - говорится в сообщении.

По информации городской ЕДДС, на месте работает аварийная бригада.