Жителя Алтая арестовали за передачу сведений украинской террористической организации

По данным ФСБ, свои намерения он подтвердил видеозаписью с присягой, после чего намеревался участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины

БАРНАУЛ, 10 января. /ТАСС/. Жителя Новоалтайска арестовали за передачу военных сведений для украинской террористической организации, он планировал участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю.

"Житель Новоалтайска инициативно в целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины через сеть Интернет установил контакт с представителем террористической организации. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя мужчина заключен под стражу", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что свои намерения он подтвердил видеозаписью с присягой, после чего на протяжении длительного времени заявлял о своем желании выехать из России для оказания помощи противнику в составе террористической организации.

Мужчина также собирал сведения о военнослужащих региона и местах дислокации воинских частей и отправлял их на электронную почту, используемую представителями запрещенного объединения.