За ограбление банка на 12 млн рублей двум жителям Приморья грозит до 10 лет колонии

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю, одному из фигурантов также предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух школьниц

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. В Приморье двое жителей предстанут перед судом за ограбление банка на 12 млн рублей в Лесозаводске, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в августе 2022 года в ночное время "фигуранты проникли через ранее приготовленное в подвале дома на улице Пушкинской в Лесозаводске отверстие в кассовое помещение банка, где тайно похитили денежные средства в общей сумме свыше 12 млн рублей и счетчик монет, после чего скрылись с места происшествия и распорядились имуществом по своему усмотрению".

Фигуранты обвиняются по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц но предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и в особо крупном размере). Как уточнили ТАСС в пресс-службе, фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на 10 лет со штрафом.

Кроме того, 45-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних школьниц осенью 2022 года. Он за короткий промежуток времени купил три дорогостоящие машины и перемещался на них по региону, нападая на детей. В гараже у фигуранта следователи провели обыск и обнаружили предметы, которые он использовал при совершении кражи из банка, а в машинах нашли маскировочною одежду, в которой он совершал нападения.