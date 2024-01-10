Около 40 улиц Михайловки Волгоградской области остались без воды из-за аварии

Население города составляет около 85 тыс. человек

ВОЛГОГРАД, 10 января. /ТАСС/. Подача водоснабжения прекращена почти на 40 улицах Михайловки Волгоградской области из-за порыва водопровода, сообщили в администрации города.

"По информации, поступившей от диспетчера "Водоканала", в 02:20 произошел порыв водопровода по улице Пролетарская, в районе дома №57. В связи с инцидентом в 04:20 прекращена подача водоснабжения. Под отключение попали жители первого участка", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что подача воды прекращена почти на 40 улицах города.

По информации администрации Волгоградской области, в Михайловке проживают около 85 тыс. человек.

Температура воздуха в Михайловке составляет -9 градусов, ночью прогнозируется -18 градусов.