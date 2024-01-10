В Красноярском крае возбудили уголовное дело после найденного в детсаду мяса с бактериями

Исследование говядины выявило наличие в ней кишечной палочки и превышение нормы содержания некоторых бактерий до 150 раз

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Минусинске после того, как в пищеблоке одного из детских садов города обнаружили говядину с кишечной палочкой и бактериями. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"По факту поставки некачественной мясной продукции и приготовления из нее пищи в одном из детских садов Минусинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ и оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Прокуратура Красноярского края совместно со специалистами Роспотребнадзора провела выездную проверку в детском саду №19 Минусинска после того, как появилась информация о поставке в учреждение некачественных продуктов. Исследование поставленной в детский сад говядины показало наличие в ней кишечной палочки и превышение нормы содержания некоторых бактерий до 150 раз. При проверке пищеблока выявили другие нарушения санитарных норм.

По версии следствия, в июне 2023 года между детским садом и фирмой-поставщиком заключили контракт на поставку продуктов питания, в том числе замороженной говядины. "22 декабря 2023 года кладовщик выдала повару мясо, на котором имелась зелень неизвестного происхождения, от мяса исходил неприятный запах. В результате отобранных проб в мясе обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы), а также [установлено, что] превышено количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, что не соответствует техническому регламенту о безопасности пищевой продукции. Согласно заключению специалиста, при употреблении данного мяса (говядины) при определенных условиях возможен риск возникновения инфекционных заболеваний (отравления) людей", - пояснили в ведомстве.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту ненадлежащей организации питания в детском саду в Минусинске.