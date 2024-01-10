В Челябинске осужденного за участие в террористической организации лишили гражданства РФ

По решению суда его выдворили из страны

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января. /ТАСС/. Мигранта, судимого за участие в террористической организации и приготовление к насильственному захвату власти, лишили российского гражданства в Челябинске по требованию управления ФСБ России по Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

"В процессе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления было установлено, что он получил российское гражданство для совершения террористических преступлений, а также для совершения преступлений против основ конституционного строя страны. С целью недопущения возможной противоправной деятельности было отменено решение о его приеме в гражданство Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что ранее мигрант приехал в Россию из Центральной Азии. Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области он был установлен в качестве члена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России). Был осужден по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая признана террористической), ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК (приготовление к насильственному захвату власти) РФ. Отбыл наказание, но, выйдя на свободу, не отказался от своих террористических взглядов и продолжил противоправную деятельность.

После принятия решения об отмене гражданства мигранта на основании собранных подразделениями регионального полицейского главка материалов дважды привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в России. По решению Тракторозаводского районного суда Челябинска за эти нарушения он был выдворен в страну исхода.