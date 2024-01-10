В Новгородской области из-за непогоды без электричества остались более 8 тыс. человек

Электроснабжение нарушено на территории 12 муниципальных образований региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек оказались в зоне отключения электроснабжения в Новгородской области из-за непогоды, на территории региона наблюдается метель, снегопад, мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Всего в зоне отключения находятся 445 населенных пунктов с населением 8 575 человек. Для проведения восстановительных работ привлечены 40 бригад, 138 человек, 43 единицы техники. Проводится усиление группировки", - отмечается в сообщении.

По данным дежурного Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада", нарушено электроснабжение на территории 12 муниципальных образований: Маревский, Демянском, Боровичском, Любытинский, Новгородский, Маловишерский, Чудовский, Пестовский, Крестецкий, Мошенской, Окуловский, Хвойнинский.