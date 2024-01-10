Жителя Челябинской области обвинили в убийстве 15-летней девушки

Его арестовали

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Челябинской области предъявили местному жителю обвинение в убийстве 15-летней девушки. Обвиняемого по решению суда заключили под стражу, сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при проведении предварительного следствия установили, что ночью 6 января в селе Татищево Карталинского района между молодым человеком и ранее ему знакомой 15-летней девушкой возник конфликт. Во время конфликта он убил знакомую и скрылся. Благодаря слаженной работе следователя СК России и оперативных сотрудников ГУ МВД России по региону преступление было раскрыто в кратчайшие сроки.