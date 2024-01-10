Обвинение запросило девять лет колонии для экс-главы Красспорта

Валерия Черноусова обвиняют в получении взятки и мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Гособвинение запросило девять лет лишения свободы для бывшего руководителя главного управления по физической культуре, спорту и туризму (Красспорт) администрации Красноярска Валерия Черноусова, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Девять лет лишения свободы запросил гособвинитель для экс-главы Красспорта Валерия Черноусова", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что Черноусов обвиняется в получении крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и четырех эпизодах крупного мошенничества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По мнению обвинения, Черноусов в период с декабря 2020-го по октябрь 2022 года получил взятку в виде строительных материалов, ГСМ и транспортных услуг на 460 тыс. рублей от руководителя муниципального учреждения "Центр спортивных клубов" за общее покровительство и попустительство по службе. Деньги на взятку были взяты за счет фиктивного договора на заливку льда на стадионе "Сибирь" и договоры на привлечение спецтехники. Также Черноусова обвиняют, что он похитил деньги трех подведомственных муниципальных учреждений. "Для этого он давал незаконные указания заключать фиктивные договоры на выполнение разных работ и оказание услуг, а "сэкономленные" деньги отдавать ему", - добавили в прокуратуре.

Центр спортивных клубов передал 346 тыс. рублей по фиктивным договорам оказания услуг спецтехники, 600 тыс. рублей было передано от спортивно-оздоровительного комплекса "Лесной" за работы по уборке зданий и 307 тыс. рублей от экс-руководителя комплекса, еще 62 тыс. рублей было передано от спортшколы олимпийского резерва "Красноярск". Все деньги, материалы и услуги, считает следствие, Черноусов тратил на строительство загородного дома.

В прокуратуре уточнили, что Черноусов в суде полностью признал факты мошенничества, компенсировал весь ущерб в 1,3 млн рублей. Получение взятки не признал, так как считает, что это было хищение денег обманным путем.