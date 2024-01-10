10 января, 08:13
Военная операция на Украине

В Белгородской области за сутки зафиксировали около 50 прилетов со стороны ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 10 января. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 50 боеприпасов, также с беспилотников сбросили несколько взрывных устройств. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"В Белгородском районе в селах Красный Хутор и Устинка с БПЛА сброшено два и пять осколочных боеприпасов соответственно. Также по Устинке выпущено четыре артиллерийских снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - написал он.

В Валуйском округе по городу Валуйки ВСУ выпустили один снаряд из РСЗО, который сбили системой ПВО. В хуторе Ромашовка была совершена атака с помощью БПЛА.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировали 6 минометных снарядов и 19 гранатометных выстрелов. В Грайворонском округе в районе села Дорогощь сбили БПЛА самолетного типа. "На окраине села Сподарюшино противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По окраине села Козинка выпущен один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.

В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье зафиксировали 11 прилетов. В Шебекинском округе по селу Белянка ВСУ выпустили три минометных снаряда, по селу Терезовка - два минометных снаряда. 

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УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине