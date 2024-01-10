Жителя Забайкалья и экс-сотрудников таможни осудили за контрабанду 430 кг черной икры

Мужчину приговорили к 3,2 года лишения свободы условно со штрафом 100 тыс. рублей, а работников таможни как соучастников к 4 и 4,5 года колонии общего режима

ЧИТА, 10 января. /ТАСС/. Забайкальский районный суд вынес приговор местному жителю и двум бывшим сотрудникам таможни за организацию незаконного ввоза черной икры общим весом 430 кг из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

"27-летний мужчина контрабандным путем ввозил из-за границы на территорию РФ черную икру. Преступная схема осуществлялась при участии должностных лиц таможенного органа. В момент задержания в грузовом автотранспорте находилось более 430 кг икры рыб осетровых пород стоимостью более 16 млн рублей", - говорится в сообщении.

Жителя Забайкалья задержали при попытке транспортировки груза через государственную границу. За контрабанду стратегически важных ресурсов мужчине назначили три года и два месяца лишения свободы условно со штрафом 100 тыс. рублей. Бывших сотрудников таможни как соучастников приговорили к 4 и 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Их также лишили званий лейтенант и капитан таможенной службы.