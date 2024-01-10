В порту Петербурга обнаружили более тонны кокаина из Никарагуа

Возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Более тонны кокаина обнаружили сотрудники таможни в контейнере из Никарагуа в Большом порту Санкт-Петербурга. Стоимость задержанной партии наркотика на черном рынке составляет около 11 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

"Более тонны кокаина нашли таможенники в контейнере из Никарагуа. Наркотик на 11 млрд рублей задержали [совместно] с сотрудниками ФСБ в Большом порту Санкт-Петербурга", - рассказали в пресс-службе.

Наркотик был расфасован по 1 тыс. брикетов, спрятанных в верхней части грузового модуля. Проведенная экспертиза подтвердила, что спрессованный белый порошок является кокаином. Возбудили уголовное дело.