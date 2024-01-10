В Тюмени участников конфликта со стрельбой объявили в федеральный розыск

По данным регионального департамента здравоохранения, один из них получил ранение, но от госпитализации отказался

ТЮМЕНЬ, 10 января. /ТАСС/. Участников конфликта с применением травматического пистолета в Тюмени объявили в федеральный розыск, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Все объявлены в федеральный розыск", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос об участниках перестрелки.

Ранее сообщалось, что на улице Муравленко в Тюмени между мигрантами произошел конфликт, во время которого ранение получил один из его участников, по данным регионального департамента здравоохранения, мужчина отказался от госпитализации. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).