Финские пограничники задержали четырех человек на границе с Россией

Не уточняется, с чьей стороны произошло нарушение

ХЕЛЬСИНКИ, 10 января. /ТАСС/. Пограничники Юго-Восточной Финляндии задержали четырех человек за нарушение государственной границы с Россией. Об этом погранотряд сообщил в Х (ранее Twitter).

Инцидент произошел в районе местечка Париккала, он расследуется как "подозрение в нарушении государственной границы". Пограничники не уточняют, произошло ли это нарушении со стороны России или Финляндии.

Правительство Финляндии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря 2023 года, затем два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница была закрыта с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.