В результате крушения учебного самолета на севере Ирана погибли два человека

Piper PA-28 пропал с радаров диспетчеров 9 января

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Оба члена экипажа погибли в результате крушения учебного самолета в провинции Альборз на севере Ирана. Об этом сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца в провинции Мохаммад Бакер Халафи.

"При помощи поискового вертолета и усилий девяти поисково-спасательных групп тела погибших были обнаружены в районе Сефидарак недалеко от деревни Вашкин", - приводит его слова агентство IRNA.

Он добавил, что учебный самолет Piper PA-28 пропал с радаров диспетчеров во вторник.