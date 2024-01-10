Армия Израиля сообщила об ответных ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

Истребитель ВВС Израиля атаковал район, где строилась террористическая инфраструктура и военные сооружения

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ответные удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" и некоторым районам на территории Ливана, откуда производились обстрелы северной части еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ атаковал объекты террористической организации "Хезболлах" в Ливане. Некоторое время назад истребитель ВВС Израиля атаковал район, где строилась террористическая инфраструктура и военные сооружения. Кроме того, ночью истребитель ВВС атаковал военный штаб в районе Кфар-Шубы. Сегодня утром солдаты ЦАХАЛа нанесли удар по военному комплексу в Ан-Накуре, откуда осуществлялись обстрелы израильской территории", - говорится в заявлении.

При этом, как добавили в пресс-службе, во вторник армия "атаковала и уничтожила наблюдательный пост "Хезболлах" в районе Элихам".

"Продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН. ЦАХАЛ продолжит защищать израильские границы от любой угрозы", - отметили военные.