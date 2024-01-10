В Чувашии возбудили уголовное дело после пожара, в котором получили ожоги девять человек

В больнице позже умерли двое из них

ЧЕБОКСАРЫ, 10 января. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело после пожара в Вурнарском округе республики, в котором пострадали девять человек. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

"По факту пожара в Вурнарском округе, в котором пострадали девять человек, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - отмечается в сообщении.

Правоохранители добавляют, что от ожогов в реанимации умерли двое мужчин в возрасте 54 и 58 лет, остальные пострадавшие продолжают лечение в больнице.

Возгорание в частном жилом доме произошло около 23:10 3 января в деревне Кожар-Яндоба Вурнарского муниципального округа. Ожоги различной степени тяжести получили девять человек, в том числе трое детей.

По делу назначили судебные экспертизы, допрашивают свидетелей. "По предварительным данным следствия, причиной возгорания могла стать утечка газа из газового баллона, который занес в дом один из присутствовавших. Точная причина возгорания будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы", - подчеркивают в следственном управлении.