Российские дипломаты направили запрос полиции Турции в связи с пропажей россиянки

Она вышла на прогулку 4 января и в отель не вернулась

СТАМБУЛ, 10 января. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Анталье направило запрос правоохранительным органам Турции в связи с сообщениями о пропаже в Анталье российской туристки.

"Генеральным консульством России в Анталье установлен контакт с турецкими правоохранительными органами и туристической компанией, по линии которой она прибыла на отдых в Турцию. Направлен официальный запрос турецкой стороне", - говорится в сообщении генконсульства.

В нем отмечается, что, по имеющейся информации, россиянка 30 декабря 2023 года прибыла в Турцию и 8 января по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. Установлено, что 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, и ее телефон отключен.

"Полицией г. Кемера проводится расследование. Ситуация с пропажей гражданки России находится на контроле генконсульства", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях сообщалось, что в Анталье пропала жительница Кирова 40-летняя Надежда Ярыгина. Она поселилась в отеле в "Акка Алинда" в Кемере. Тревогу подняли родственники и друзья россиянки. 9 января родители Ярыгиной подали заявление в МВД Кировской области по месту ее жительства о пропаже.