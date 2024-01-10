В отношении экс-директора "Элиставодоканал" возбудили дело после проблем с водоснабжением

Материальный ущерб администрации Элисты оценили в 300 тыс. рублей

ЭЛИСТА, 10 января. /ТАСС/. Следователи возбудили в Калмыкии уголовное дело в отношении бывшего руководителя МУП "Элиставодоканал", которого подозревают в совершении хищения средств предприятия. Это второе уголовное дело, возбужденное в Калмыкии за последние полгода по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ресурсоснабжающей организации и муниципальных органов власти своих служебных обязанностей, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя МУП "Элиставодоканал", он подозревается по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Калмыкии, постановление о возбуждении уголовного дела по материалам оперативно-разыскной деятельности регионального МВД признано законным и обоснованным, ход его расследования поставлен на контроль. Установлено, что в период с февраля 2020-го по январь 2022 года директор находящегося сейчас в стадии банкротства МУП без законных оснований ежемесячно подписывал приказы о начислении и выплате себе премии из вверенных ему средств "Элиставодоканал". "Учредителю предприятия - администрации Элисты причинен материальный ущерб в размере порядка 300 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что власти Элисты в августе 2023 года ввели ограничение водоснабжения для всего частного сектора и пригородного поселка Аршан, почти 50 тыс. человек и 16 соцучреждений остались без водоснабжения. Эта мера была вызвана возникновением дефицита воды в резервуаре, падением давления в сетях водоснабжения. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).