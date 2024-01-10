Полиция выясняет обстоятельства пропажи в Турции туристки из Кирова

По словам сотрудников отеля, 4 января она ушла в горы, с тех пор она не выходила на связь

КИРОВ, 10 января. /ТАСС/. Полиция в Кировской области выясняет обстоятельства пропажи в Турции во время отпуска жительницы Кирова. Женщина не выходила на связь с 4 января, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Родственники обратились с заявлением о том, что без вести пропала женщина. Проводится работа, в том числе по линии Интерпола. Женщина пропала на территории Турции. Вчера было заявление зарегистрировано" - сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, 40-летняя Надежда Ярыгина из Кирова уехала отдыхать в Турцию 31 декабря. Домой она должна была вылететь 8 января, но в аэропорт так и не приехала. По словам сотрудников отеля, 4 января она ушла в горы. В номере отеля остались ее вещи и документы.