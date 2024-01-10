В Брянской области возбудили дело после смерти ребенка в больнице

По данным следствия, шестилетняя девочка умерла в реанимации

БРЯНСК, 10 января. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело после смерти ребенка в реанимационном отделении больницы в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Днем 2 января 2024 года в реанимационном отделении ГБУЗ "Клинцовская ЦРБ" скончалась шестилетняя жительница города Клинцы Брянской области, доставленная в лечебное учреждение на автомобиле скорой медицинской помощи. Возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, надзорным органом организована проверка. Будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере здравоохранения и оказания медицинской помощи, отметили в прокуратуре.