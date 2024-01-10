Суд Москвы выдворил из России сербского музыканта Мартича за пропаганду наркотиков

Артисту также назначили наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы постановил выдворить из России сербского музыканта Петара Мартича, признав его виновным в пропаганде наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-слкжбе суда.

"Суд признал Мартича виновным по ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином) и назначил ему наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей с выдворением за пределы РФ", - сказали в суде.

Мартич родился в 1993 году в Белграде, с 1997 года живет в России. Он создал рэп-ансамбль "прыгай киска" и панк-группу "Пасош". С 2021 года Мартич занимается сольным музыкальным проектом.