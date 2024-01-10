Метелев попросил СК проверить данные о домогательствах в детдоме в Свердловской области

Директор благотворительного фонда "Талисман детства" Елена Веселая сообщила о случаях домогательств к воспитанникам детского дома в поселке Заводоуспенское со стороны одного из преподавателей

ТАСС, 10 января. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить детский дом в Свердловской области после сообщений о домогательствах к его воспитанникам со стороны преподавателя. Об этом сообщает пресс-служба думского комитета.

"Направляю запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Необходимо провести проверку как учреждения, так и имеющихся доказательств. И в случае подтверждения привлечь к ответственности возможного педофила", - цитирует Метелева пресс-служба.

Согласно сообщению, в мониторинг Центра защиты прав молодежи при комитете попало обращение директора благотворительного фонда "Талисман детства" Елены Веселой. В нем директор фонда сообщила о случаях домогательств к воспитанникам детского дома в поселке Заводоуспенское в Свердловской области со стороны одного из преподавателей. "Связавшись с ней и ознакомившись с предоставленными материалами, убедился, что подозрения, мягко говоря, не беспочвенны", - сказал Метелев.