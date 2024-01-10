Суд в Краснодаре арестовал мужчину, напавшего с ножом на прохожих на улице

Фигуранту назначили психолого-психиатрическую экспертизу

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд в Краснодаре удовлетворил ходатайство следователей регионального следственного управления СК РФ и арестовал на два месяца мужчину, которого подозревают в том, что он с ножом напал и ранил на улице троих прохожих. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Октябрьским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Арсена Мамия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Рассмотрев материалы, суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца - до 8 марта 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия расследуют следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СК РФ по краю. По данным следствия, вечером 2 января 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения беспричинно на улице Бургасской нанес удар ножом 11-летней девочке, проходившему мимо мужчине, женщине, выходившей из магазина. Угрозы жизни ребенку нет, мужчина и женщина находятся в больнице. Подозреваемого задержали, ему назначили, в том числе психолого-психиатрическую экспертизу.