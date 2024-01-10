В Оренбурге ввели режим повышенной готовности из-за угрозы сильных морозов

По информации ГУ МЧС региона, ночью 11 января в большинстве районов ожидается до минус 35 градусов

ТАСС, 10 января. Режим повышенной готовности установили в Оренбурге из-за угрозы сильных морозов для предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в период подготовки и празднования Крещения Господня, сообщили в администрации города.

По информации ГУ МЧС региона, ночью 11 января в большинстве районов Оренбуржья ожидается мороз до минус 35 градусов.

"С 10 января в Оренбурге установлен режим повышенной готовности. Данная мера введена в связи с угрозой сильных морозов в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и празднования Крещения Господня. Соответствующее постановление подписано главой Оренбурга Сергеем Салминым <…> Режим повышенной готовности будет действовать на территории Оренбурга до 22 января включительно", - говорится в сообщении администрации.

Как пояснили в мэрии, руководителям Северного и Южного округов, структурных подразделений администрации даны необходимые поручения. В частности, организовать оперативное взаимодействие по обмену информацией о погодных условиях и своевременное оповещение руководителей предприятий и организаций об угрозе ЧС, обеспечить готовность подвижных пунктов обогрева.

Руководителям учреждений, предприятий и организаций рекомендовали принять необходимые меры, чтобы не допустить нарушений условий жизнеобеспечения населения, исключить аварийные ситуации на объектах, нарушений работы транспорта, обрывов ЛЭП и линий связи, а также проверить работоспособность резервных источников питания на объектах ЖКХ и социально-значимых объектах.