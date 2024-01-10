В двух селах Брянской области после обстрелов ВСУ повреждения получили три жилых дома

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

БРЯНСК, 10 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли села Лемешовка и Азаровка Брянской области, три жилых дома получили повреждения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"Украинские террористы обстреляли село Лемешовка Севского района. Более 14 снарядов выпущено по мирным объектам", - написал он. По данным Богомаза, пострадавших нет. По предварительным данным, частично повреждены два жилых дома, производственное помещение, хозпостройки и административное здание сельхозпредприятия. Губернатор сообщил, что осмотр подвергшейся обстрелу территории продолжается.

По словам главы региона, вторая атака пришлась на село Азаровка Стародубского муниципального округа. Никто не пострадал, частичные повреждения получил один жилой дом, сообщил Богомаз.

На месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил губернатор.