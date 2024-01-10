Директор артели в Красноярском крае, где погибли 20 человек, попросил суд оправдать его

По мнению Максима Ковалькова, причины прорыва дамб не были установлены

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Генеральный директор золотодобывающей артели "Сисим" Максим Ковальков попросил суд вынести оправдательный приговор по уголовному делу при прорыве дамб, которые привели к гибели 20 человек. Об этом он заявил во время последнего слова на заседании Курагинского районного суда.

По информации региональной прокуратуры, фигурантами уголовного дела о гибели 20 человек при прорыве дамбы также являются начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"Считаю, что предъявленные мне обвинения незаконны, прошу вынести мне оправдательный приговор", - сообщил Ковальков. По его мнению, причины аварии не были установлены. В свою очередь горный мастер Александров сообщил, что признает свою вину, но попросил суд вынести ему приговор, не связанный с лишением свободы.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре региона, ориентировочное оглашение приговора состоится 1 февраля. Ранее государственное обвинение запросило 4,5 года колонии-поселения для Ковалькова с лишением права заниматься деятельностью, связанной с добычей полезных ископаемых, на срок 2,5 года. Александрова попросили приговорить к четырем годам колонии-поселения, Еганова - к четырем годам и трем месяцам колонии-поселения с лишением права заниматься добычей полезных ископаемых.

По версии обвинения, в сентябре 2019 года Ковальков дал незаконное указание Еганову нарастить в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверки, для того чтобы скрыть загрязнение реки отходами предприятия. Еганов привлек для этих работ Александрова. В октябре 2019 года сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ был временно прекращен, что и привело к прорыву шести дамб.

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября 2019 года на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала 4-5 м в высоту и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Были разрушены еще несколько дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 20 человек, два человека получили тяжелые травмы.