СМИ: полиция Непала задержала "мальчика-Будду" по обвинению в изнасиловании

В июле 2020 года против Бахадура Бомджана было возбуждено уголовное дело в том числе в связи с исчезновением четырех его учеников

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 января. /ТАСС/. Полиция Непала задержала Раму Бахадура Бомджана, известного как "мальчик-Будда", по обвинению в сексуализированном насилии. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post.

Она указывает со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление Центрального бюро расследований Непала (CIB), что 34-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции у себя дома во вторник. Во время обысков у него была изъята крупная сумма денег.

Уточняется, что в июле 2020 года против Бомджана было возбуждено уголовное дело по обвинению в изнасиловании 15-летней девочки (его последовательницы), а также в связи с исчезновением четырех других его учеников.

Фигурант прославился в 2005 году тем, что, как утверждалось, месяцами медитировал без еды, воды и сна. Средства массовой информации окрестили его "мальчиком-Буддой".