Над территорией Волгоградской области сбили беспилотник

По данным главы региона Андрея Бочарова, никто не пострадал

ВОЛГОГРАД, 10 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат сбили над Волгоградской областью.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет", - приводятся слова губернатора в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

17 декабря в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили украинские БПЛА над Волгоградской областью. До этого беспилотники пытались атаковать регион в конце ноября - начале сентября 2023 года. Во всех этих случаях пострадавших и повреждений гражданских объектов зафиксировано не было.