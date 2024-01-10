10 января, 13:20,
обновлено 10 января, 13:42
Военная операция на Украине

Над территорией Волгоградской области сбили беспилотник

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

По данным главы региона Андрея Бочарова, никто не пострадал

ВОЛГОГРАД, 10 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат сбили над Волгоградской областью.

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Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня, 10 января, над территорией Волгоградской области силами Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет", - приводятся слова губернатора в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

17 декабря в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили украинские БПЛА над Волгоградской областью. До этого беспилотники пытались атаковать регион в конце ноября - начале сентября 2023 года. Во всех этих случаях пострадавших и повреждений гражданских объектов зафиксировано не было. 

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