В Херсонской области восстановили электроснабжение после аварийного отключения

По информации "Херсоноблэнерго", без электроснабжения находились Голопристанский, Горностаевский, Генический, Скадовский и Чаплинский районы

ГЕНИЧЕСК, 10 января. /ТАСС/. Ремонтные бригады восстановили электроснабжение в пяти районах Херсонской области и в Геническе, которые остались без света во вторник. Об этом сообщили ТАСС в министерстве топлива и ЖКХ региона.

"Перебои с электричеством устранены, подача восстановлена. У кого остаются проблемы с электроэнергией, должны обратиться в РЭС (районные электрические сети)", - сказали в ведомстве.

По информации "Херсоноблэнерго", без электроснабжения находились Голопристанский, Горностаевский, Генический, Скадовский и Чаплинский районы. Так же в зону отключения частично попал Геническ и село Григорьевка.