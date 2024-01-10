В поселке Домбай более 30 человек спасли с остановившейся канатной дороги

По данным МЧС, пострадавших нет

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. В поселке Домбай 30 взрослых и 2 детей спасли с остановившейся канатной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сотрудники МЧС России спасли с канатной дороги 32 человека, 2 из которых дети", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МЧС пояснили, что в поселке Домбай остановилась линия канатно-кресельной дороги. На место происшествия прибыли специалисты МЧС России местные спасатели. "Благодаря их помощи никто не пострадал", - подчеркнули в ведомстве.