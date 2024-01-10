Женщину госпитализировали после падения на нее льда с крыши дома на западе Москвы

Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Женщина пострадала из-за падения льда с крыши здания на площади Победы в Москве, она госпитализирована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"10 января произошло падения льда с крыши здания, расположенного на площади Победы в Москве, в результате которого женщина 1972 года рождения получила телесные повреждения.<…> Женщина доставлена в столичную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливается полная картина случившегося.