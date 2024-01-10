Обвинение запросило 12,5 года колонии для экс-замглавы челябинского Минэкономразвития

Бывший чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и взяточничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января. /ТАСС/. Государственный обвинитель попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 года колонии бывшему заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.

Помимо Бахаева, на скамье подсудимых находится директор ООО "Элефант-формат" Михаил Смирнов. В зависимости от степени участия подсудимые обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере) УК РФ.

"10 января в Центральном районном суде Челябинска состоялись прения по уголовному делу в отношении Бахаева. Гособвинитель запросил для Бахаева 12,5 года колонии строгого режима. В отношении Смирнова запрошено 13 лет колонии", - сказали в пресс-центре.

23 марта 2022 года сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска рассмотрит новым составом уголовное дело в отношении Бахаева.

Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ России по Челябинской области, сотрудники управления обеспечивали оперативное сопровождение дела. По версии следствия, в 2017 году Бахаев с подельником, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили из бюджета Челябинской области свыше 33,5 млн рублей. Деньги предназначались для проведения XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. После этого директор коммерческой фирмы передал заместителю министра ранее оговоренную взятку в сумме 2,9 млн рублей.