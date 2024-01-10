Коронер в Британии признал самоубийством смерть бывшего топ-менеджера ЮКОСа Трушина

Дочь и его подруга получили от него письмо по электронной почте с объяснениями причин самоубийства, в котором он сообщил, что он банкрот и потерял деньги, уточняет газета The Independent

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Причиной смерти бывшего первого вице-президента нефтяной компании "ЮКОС-Москва" Михаила Трушина, который был заочно приговорен в России к заключению и получил политическое убежище в Великобритании, стало самоубийство из-за проблем с деньгами. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на коронера, который расследовал причины смерти 61-летнего бизнесмена, наступившей 29 июля 2022 года.

Коронер - должностное лицо в Великобритании, которое расследует смерти, произошедшие при необычных обстоятельствах или скоропостижно. Как говорится в статье, не обнаружив на теле бизнесмена никаких следов, позволяющих сделать иной вывод, он пришел к заключению, что Трушин покончил с собой в своем особняке в графстве Суррей под Лондоном. Подруга бывшего сотрудника ЮКОСа сообщила суду, что после начала специальной военной операции на Украине его счета в Швейцарии были заморожены, что "заставило его чувствовать себя неуверенно".

Проживающая в Майами дочь Трушина, а также его подруга сообщили, что получили от него письмо по электронной почте с объяснениями причин самоубийства. Так, бизнесмен сообщил, что он банкрот, его обманули, из-за чего он потерял деньги, и он не уверен, что готов заниматься бизнесом вне России, пишет The Independent.

В декабре 2005 года Лефортовский суд Москвы заочно приговорил Трушина к 11 годам строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. Суд признал его организатором хищения и отмывания 342 млн рублей, которые принадлежали ЮКОСу и были направлены, согласно документам суда, на оказание благотворительной помощи в регионы.