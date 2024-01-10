В Рязани присяжные вынесли обвинительный вердикт фигуранту дела "Сети" Иванкину

Как сообщила пресс-служба суда, обсуждение последствий вердикта назначено на 16 января, после этого будет оглашен приговор

ТАСС, 10 января. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении участника террористического сообщества "Сеть" Максима Иванкина, обвиняемого в убийствах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рязанского областного суда.

"Сегодня, 10 января, присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении Иванкина единодушно без снисхождения", - сообщили в суде. Уточняется, что обсуждение последствий вердикта назначено на 16 января, после этого будет оглашен приговор, суд назначит наказание.

Ранее Иванкин был приговорен Приволжским окружным военным судом к 13 годам лишения свободы за участие в деятельности террористического сообщества и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В июне 2022 года суд перевел Иванкина из колонии в СИЗО в связи с расследованием дела об убийстве. В октябре 2022 года ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как ранее сообщал ТАСС, следствием установлено, что в апреле 2017 года Иванкин, являясь подозреваемым по уголовному делу о незаконном сбыте наркотиков, покинул Пензу и скрылся от предварительного следствия в Рязани. Вместе с ним, также опасаясь уголовного преследования, скрылись трое его знакомых, в том числе Алексей Полтавец. Также в апреле двое из скрывшихся - мужчина и женщина - решили вернуться в Пензу и дать показания, изобличающие как их самих, так и их соучастников. Желая избежать уголовной ответственности, Иванкин и Полтавец обманом выманили своих знакомых в лес в Рязанской области и убили. Полтавец объявлен в международный розыск.

По данным ФСБ, организация "Сеть" планировала теракты перед выборами президента РФ 18 марта 2018 года и чемпионатом мира по футболу летом того же года, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, а затем осуществить вооруженный захват власти. У некоторых из фигурантов изъяли взрывные устройства, гранаты, пистолеты и карабины. В апреле 2019 года "Сеть" была признана судом террористической организацией и запрещена на территории РФ.