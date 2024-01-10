Суд в Петербурге отправил в СИЗО поджигателя квартиры журналиста Татаренкова

Его взяли под стражу до 7 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу первого из трех предполагаемых поджигателей входной двери в квартиру ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рустама Горшкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35 - ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору). Срок меры - 7 марта", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что Горшков, а также его сообщники Шелегов и Смаков (в отношении обоих в суд также поступили ходатайства об аресте) около 19 часов вечера 7 января, находясь на лестничной площадке дома 191 по набережной реки Фонтанки, подожгли входную дверь в одну из квартир, после чего скрылись с места совершения преступления. Ущерб хозяевам квартиры составил 50 тыс. рублей. Организатором преступления, по версии следователей, был Горшков.

В объединенной пресс-службе судов подтвердили ТАСС, что речь идет о задержанных во вторник предполагаемых поджигателях двери квартиры журналиста Трофима Татаренкова. На видео, опубликованном накануне пресс-службой МВД России, трое молодых людей раскаялись в содеянном, один из них сообщил, что за поджог ему было обещано вознаграждение в размере $1 тыс.

Ранее в среду в пресс-службе СК РФ сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание петербургским следователям возбудить по факту происшествия еще одно уголовное дело - в том числе по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате комитета.