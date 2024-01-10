В доме пропавшего рэпера Sir-J обнаружили обгоревшее тело

Личность погибшего установят по результатам генетической экспертизы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Обгоревшие фрагменты тела человека обнаружены в доме пропавшего рэпера Sir-J (Сергея Булавинцева) в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Сегодня в ходе разбора сгоревшего дома пропавшего мужчины и дополнительного осмотра следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области обнаружены обгоревшие фрагменты тела человека", - сказали в пресс-службе. Личность погибшего будет установлена по результатам генетической экспертизы.

Как сообщалось ранее, Сергей Булавинцев пропал в Видном в ночь на 30 декабря. В это же время в доме музыканта произошел пожар.

Sir-J - российский рэпер, бывший участник групп Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community, "Империя", RAPtila Camaradaz и Cre8ive.