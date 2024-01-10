В Москве поезд сбил трех человек в районе железнодорожной станции Рижская

По предварительной информации, они переходили пути в неположенном месте

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Три человека попали под поезд на станции Рижская в Москве, переходя пути в неположенном месте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В 18:19 [мск] возле станции Рижская пригородным поездом были травмированы три человека, которые, по предварительной информации, переходили пути в неположенном месте. На МЖД создана комиссия по расследованию инцидента. На месте происшествия работают экстренные службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут. "Призываем граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре", - заключили в пресс-службе.

Позже в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что все трое погибли. "Три человека попали под поезд на железнодорожной станции Рижская. Они от полученных травм скончались на месте", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили ТАСС, что следователи выехали на место ЧП. "Следствием проводится комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.