В Киеве нашли мертвыми бывшую замгенпрокурора и ее дочь

По данным издания "Зеркало недели", женщины проживали в соседних квартирах

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Бывшая замгенпрокурора Украины Ольга Колинько и ее дочь Ярослава найдены в Киеве мертвыми. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По его данным, женщины проживали в соседних квартирах. Их тела были найдены после взлома дверей в их квартирах после жалобы жильцов на протечку воды и отсутствие реакции со стороны владельцев. Следственно-оперативная группа работает над выяснением причин и обстоятельств смерти женщин.

Ольга Колинько (1952 года рождения) занимала должность замгенпрокурора в 1993-2000 и 2003-2005 годах. В 2001-2003 годах возглавляла комитет по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Она известна участием в расследовании громких коррупционных дел того времени.