Более 20 бригад "Россетей" приедут в Новгородскую область для восстановления электричества

По словам первого замгубернатора Александра Дронова, на данный момент наиболее сложная обстановка по восстановлению сетей складывается на севере и северо-востоке области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Дополнительные бригады "Россетей" прибудут в Новгородскую область для восстановления электроснабжения, нарушенного из-за непогоды. В регион уже прибыли семь дополнительных бригад, до конца дня приедут еще 17, еще три - 11 января, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на директора Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Андрея Кашина.

"В Новгородскую область уже прибыли семь дополнительных бригад, до конца дня приедут еще 17. Кроме этого, снегоходы и дизельные генераторы направлены из филиалов других регионов - Псковской, Вологодской, Архангельской областей и Республики Карелия. Завтра они приступят к работе на тех территориях, где это будет необходимо. Еще три бригады прибудут 11 января", - отмечается в сообщении.

По словам первого замгубернатора Новгородской области Александра Дронова, на данный момент наиболее сложная обстановка по восстановлению сетей складывается на севере и северо-востоке области. По состоянию на 15:00 без света оставались 236 населенных пунктов, в которых проживают 2 520 человек. В муниципалитетах работают 63 бригады - 217 человек и 66 единиц техники.

"По прогнозу, погодные условия остаются неблагоприятными на ближайшие дни. Чтобы контролировать обстановку и максимально оперативно реагировать на возможные отключения, Новгородская область договорилась о привлечении дополнительных восстановительных бригад из соседних регионов", - сообщил первый вице-губернатор.

В части населенных пунктов "Россети" установили дизельные генераторы, чтобы жителям были доступны дополнительные источники электроэнергии. С техникой, необходимой для работы, помогают Минприроды региона, ГУ МЧС по области, Новгородское предприятие магистральных электрических сетей.

На данный момент электроснабжение восстановлено в Демянском, Маревском округах. Ожидается, что до конца дня работы будут завершены в Боровичском и Крестецком районах.