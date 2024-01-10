В ДТП в Геленджике пострадали три человека

Авария произошла на улице Новороссийская

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Тормоза отказали у автокрана в Геленджике, пострадали три человека. Об этом сообщили ТАСС в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В 18:45 мск на улице Новороссийской произошло ДТП. Автокран потерял управление из-за отказа тормозов и спровоцировал массовую аварию с участием 14 автомобилей. Ограничено движение по улице Новороссийской", - говорится в сообщении.

Как сообщил оперативный дежурный по Геленджикскому гарнизону пожарной охраны МЧС России Роман Лаптев, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, им оказана медицинская помощь. "Трое пострадавших в общей сложности в этом ДТП, они в состоянии средней тяжести, им оказана необходимая [медицинская] помощь", - сказал он.

В пресс-службе администрации Геленджика добавили, что на месте происшествия работают все экстренные службы.

В новость были внесены изменения (20:48 мск) - обновлено число пострадавших.